Il “miracolo Italiano” (con la metà degli ingaggi viola): ecco perchè la Fiorentina ci pensa

Chi può garantire che Vincenzo Italiano farebbe meglio di Iachini/Prandelli alla guida di questa Fiorentina? (semicit. Commisso). La risposta è: nessuno. Ma ci sono alcuni elementi che fanno propendere per il sì. Il suo Spezia, al debutto assoluto in Serie A ha conquistato 2 punti in più dei viola nonostante la differenza di valori tecnici (sulla carta), di esperienza e di stipendi. Pensate che la formazione ligure ha il più basso monte ingaggi del campionato (fonte Gazzetta dello Sport) che, nello specifico, ammonta a meno della metà di quello della Fiorentina. Insomma, demeriti viola (evidenti) a parte, ci sono grandi meriti di questo giovane allenatore che ha preso ispirazione anche dal primo Prandelli e che è stato capace di bruciare le tappe.

.

Italiano (che curiosamente è nato in Germania) ha debuttato infatti tra i professionisti nel 2018/19, dopo due stagioni di apprendistato in Serie D, e ha subito centrato una promozione dalla C alla B col Trapani. L’anno dopo si è ripetuto con la storica promozione in A dello Spezia e quest’anno sta dimostrando le sue qualità anche nel massimo campionato. Organizzazione di gioco, coraggio (il 4-3-3 è quasi inderogabile) e capacità di valorizzare il materiale a sua disposizione, vedi alla voce Agudelo e Saponara. Tutto questo per dire che dopo domani non sarà semplice ottenere i 3 punti. Ma anche che pensare a Vincenzo Italiano come prossimo allenatore della Fiorentina, sarebbe tutt’altro che una cattiva idea.

E il vice di Italiano “sogna” la Fiorentina…