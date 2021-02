Dopo l’impresa dello Spezia contro il Milan, Vincenzo Italiano si è guadagnato (e non potrebbe essere altrimenti) elogi a non finire. La squadra ligure era considerata inizialmente una delle retrocesse “sicure” di questa stagione, ma, grazie soprattutto al gioco offerto, adesso la classifica sorride. Le prestazioni dei bianconeri non sono sicuramente passate inosservate, tanto che, nell’edizione online Gazzetta.it, due club starebbero già puntando il tecnico nato in Germania. Ecco quanto possiamo leggere: “I complimenti di Aurelio De Laurentiis dopo la bella prestazione al Maradona sono la prova che c’è anche il nome di Italiano per le candidature alla guida del Napoli nella prossima stagione. Ma non è l’unica opportunità per lui. Anche la Fiorentina ha acceso i fari da qualche tempo, anche perché la gestione di Agudelo e Saponara (entrambi di proprietà dei viola) sta risultando più che soddisfacente. Qualche segnale è già arrivato, ma è presto per trarre delle conclusioni. Anche perché Italiano ha già dimostrato di guardare al suo futuro con dei criteri molto chiari: non cambia per il gusto di cambiare. E non è da escludere che nelle prossime settimane maturino anche altre opportunità, tutte di alto livello ovviamente“(Spezia che sarà di scena al Franchi nel prossimo turno)

