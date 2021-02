Italiano si coccola Agudelo: “Che sopresa! Qualità da grande giocatore” E su Saponara…

Vincenzo Italiano, a margine dell’inaspettata vittoria del suo Spezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Stasera la più bella vittoria della mia carriera, per come è arrivata e perchè è arrivata contro la capolista. Agudelo? Ha delle qualità da giocatore importante, perché ha forza e velocità palla al piede. Per noi è una grandissima sorpresa. Saponara? Voglio sottolineare la prestazione sua e di Gyasi, che si sono sacrificati moltissimo su Hernandez e Dalot. Quando c’è questa applicazione e questo spirito tutto è possibile.