Sconcerti: “Italiano? Quando devi ricostruire serve un tecnico esperto. Riprenderei Sousa”

Mario Sconcerti, editorialista Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Italiano alla Fiorentina? Continuerei a fargli fare esperienza, non mi presterei per farlo sperimentare. Lo stimo molto, ma quando ci sarà da ricostruire, e in una situazione fragile come la nostra, servirà una mano più esperta. Un allenatore di quel tipo è De Zerbi, lo stesso Juric ha già più esperienza. Io, per dire, riprenderei Paulo Sousa. Italiano mi va bene, ma fra due-tre anni. Vlahovic porterà un sacco di soldi alla Fiorentina, quando c’è un’offerta congrua un giocatore va ceduto. Perché mai un ragazzo serbo, visto che stiamo parlando di lui, dovrebbe legarsi o sentirsi legato a vita alla Fiorentina? Dobbiamo smettere di additare come traditori chi lascia la Fiorentina. Mi preoccupa la mentalità chiusa di Firenze e dei fiorentini, dovrebbe esserci maggiore apertura per attirare maggiori risorse economiche da fuori città, la Piana di Firenze-Prato-Pistoia è il cuore produttivo della regione e va sfruttato anche per la Fiorentina. Franchi? È bloccato da leggi dello Stato, se il Comune di Firenze lo rifà e lo mantiene fa già molto, non ha responsabilità se una società non riesce a costruire un nuovo impianto. Dovunque sia la Fiorentina deve avere uno stadio di proprietà, altrimenti non fa patrimonio e nemmeno bilancio”.

