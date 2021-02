Dalla Russia: la Fiorentina studia una dieta particolare per Kokorin

Secondo quarto riporta il media russo sport-express, la Fiorentina avrebbe studiato una dieta particolare per Aleksandr Kokorin. Il classe ’91 è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica, come ribadito oggi da Cesare Prandelli. Nel frattempo il club gigliato lo starebbe supportando in questa fase con una dieta individuale, appositamente studiata per lui. Kokorin – continua il network – grazie al programma di allenamento e alla dieta, ha fatto progressi nella sua forma atletica. Avrà bisogno di altre 2-3 settimane per ottenere condizioni ottimali.