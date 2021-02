Prandelli/2: “Servono due mesi per la difesa a quattro, ma il modulo non è la panacea”

Dopo aver risposto ai giornalisti, Cesare Prandelli si espresso sulle domande poste da alcuni tifosi viola. Queste le sue parole:

Su Ribery – “E’ un giocatore di grande qualità, ha i tempi di gioco e le intuizioni. Dato che non ne abbiamo altri con le stesse caratteristiche, dovremo sviluppare la nostra manovra in maniera diversa”.

Sulla difesa a quattro – “C’erano dei problemi, per farla ci vogliono due mesi di lavoro e non si può improvvisare. Quando si parla di sistema di gioco ci si riferisce alla fase difensiva. Poi ci sono i meccanismi di quella offensiva, ma serve togliersi dalla testa che il modulo sia la panacea dei problemi. La cosa più importante da avere in testa è il risultato”.

Sui calci d’angolo – “Mi chiedo anche io perché li sfruttiamo poco. Spesso il cross non è perfetto o ci sono ostacoli in area, ma confido molto in questa situazione”.

Su Baggio – “Roberto è il calcio, ha fatto sognare ragazzini e città: fantasia ed estro, ma anche determinazione e carattere per come ha reagito agli infortuni. Dimostra che senza il lavoro, con tutto il talento che c’è, non arrivi da nessuna parte. Firenze non ha mai dimenticato campioni e uomini. Lo aspettiamo, che magari ci porterebbe serenità”.