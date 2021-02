Ranieri, scacco matto a Prandelli: la doppia mossa dalla panchina decide la gara

La mossa di Ranieri, tecnico della Sampdoria e maestro vero del calcio italiano, arriva quando la gara si è appena accesa. Dopo un primo tempo bloccato con due squadre compatte che riescono a malapena a uscire dalla metà campo, ricostruisce Repubblica Firenze, l’ex allenatore tra le altre anche della Fiorentina, inserisce in un colpo solo un esterno come Candreva e un attaccante come Quagliarella. Mossa per aggredire e giocare in profondità. Risultato: dopo appena sei minuti dal loro ingresso, Candreva serve al limite dell’area Quagliarella che con un rasoterra in apparenza facile da intuire, buca la difesa viola e trova impreparato il portiere Dragowski. È il 2-1 che vale i tre punti per la Samp.

