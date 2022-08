Zurkowski, per me è no. Ma l’esibizione del polacco forse merita un bis

Giusto privarsi di questo ragazzo?

Filippo Caroli

Vi sarà certamente capitato più volte di vedere in tv uno di quei talent show in stile X-Factor in cui un semi sconosciuto si esibisce su un palco davanti ad una platea ed un gruppetto di giudici integerrimi. E fra spettacoli grotteschi e comici poco comici, ci si imbatte spesso in performer piuttosto bravi che strappano applausi e grida di stupore al pubblico ma che, per qualche motivo, non superano lo scoglio del verdetto dei giudici. "Per me è no". E il candidato di turno rimette sogni e ambizioni in valigia per tentare, chissà, il grande salto in un altro momento. Sembrano materializzarsi di fronte agli occhi Szymon Zurkowski e la sua esperienza in maglia Viola nell'ultimo mese.

Hype

Attorno al polacco c'è stata una grande attesa per tutta la scorsa stagione. Ad ogni gol realizzato (6) o assist messo a segno (2) nella sua avventura empolese si illuminano gli occhi ad ogni tifoso Viola. "Questo deve tornare a Firenze e giocare", si mormora nelle chat e nei bar. Poi l'arrivo a Moena e la grande curiosità dei tifosi. Szymon, in realtà, si vede poco e, colpa di un pestone subito nei primissimi allenamenti, si allena a parte per tutta la prima parte di ritiro. Poi, nonostante una grande prova contro il Trento, arriva quello che sembra un inequivocabile segnale di mercato: il centrocampista non parte titolare né col Galatasaray né col Qatar. Il motivo sembra essere un Italiano non troppo convinto delle qualità del ragazzo, che infatti continua ad essere al centro di tantissimi rumor di mercato.

Applausi per Zurkowski

Eppure Zurkowski ha già strappato consensi nella giuria popolare. Dopo un'ottima figura fatta nel match col Trento, si è distinto come uno dei migliori nella scialba amichevole contro il Qatar, nella quale è entrato solo dopo l'infortunio di Duncan. È infatti sua una delle pochissime conclusioni pericolose prodotte dalla squadra Viola. Siamo sicuri, dunque, che le qualità di Zurkowski non possano essere utili a questa squadra? Poco aggraziato e con una struttura fisica importante, l'ex Empoli non è proprio quel tipo di mezzala tecnica che dà del tu al pallone. Ma la falcata e la progressione sono impressionanti, gioca a tutto campo, ha i tempi d'inserimento e, non per ultimo, ha un tiro potente e preciso. E con un Castrovilli in meno e con una Conference (si spera) in più, non solo tecnicamente ma anche numericamente, la presenza del polacco sembra ben più che funzionale. Valutazioni che, però, sembrano destinate a cadere nel vuoto, sempre che quel 'No' si trasformi in un 'Per me è sì'.