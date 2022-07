Zurkowski, un pestone e niente prima. Italiano vuole vederci chiaro

Szymon Zurkowski ha mercato, ma la dirigenza della Fiorentina ha deciso di toglierlo momentaneamente dalla vetrina per permettere a Italiano di valutarlo in ritiro. Una valutazione che però è rimandata a sabato, dato che il centrocampista polacco ha saltato l'amichevole di ieri contro il Real Vicenza per via di un pestone ricevuto lunedì da Cabral.