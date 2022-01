VN – Vlahovic, trattativa ACF-Juve: il punto. E quanti ‘no’ del serbo all’estero

Vlahovic, preso atto della volontà viola di venderlo subito per non incassare cifre inferiori in estate, è in attesa di novità dai club

Nicolò Schira

Arrivano aggiornamenti sul fronte Dusan Vlahovic. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, nelle ultime settimane il giocatore ed il suo entourage hanno rifiutato le offerte (dagli 8 milioni a stagione in su) di Arsenal, Newcastle, Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Tottenham. Una sola destinazione in testa: la Juventus, club con il quale Vlahovic ha già un'intesa sulla base di un quinquennale da 7 milioni annui.

Vlahovic, preso atto della volontà viola di venderlo subito per non incassare cifre inferiori la prossima estate, è in attesa che la Fiorentina e la Juventus trovino l'accordo. Al momento l'intenzione dei bianconeri è di non arrivare ai 70 milioni chiesti della Fiorentina ma di fermarsi a 65 bonus compresi. La trattativa è aperta, in mattinata sono partiti i primi contatti diretti tra le due società. Si lavora per chiudere