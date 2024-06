Un giovane talento polacco sulle orme di Lewandowski

Włodarczyk ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili del Legia Varsavia, dove ha rapidamente scalato le gerarchie grazie alle sue eccellenti prestazioni. Durante il suo periodo nelle giovanili ha mostrato un'abilità notevole nel segnare, distinguendosi per la sua velocità, tecnica e capacità di leggere i momenti della partita. A soli 17 anni il debutto in prima squadra, dove ha potuto esordire sia nel campionato polacco (la Ekstraklasa ndr) che in Europa League. Il classe 2003 è un attaccante versatile, in grado di giocare sia come punta centrale che, nonostante sia alto 192cm, come attaccante esterno. È un attaccante che unisce le doti da bomber alla sua velocità di pensiero e di passo, per questo in patria viene paragonato a Robert Lewandowski, diciamo non l'ultimo arrivato. Dopo due stagioni trascorse al Legia, l’attaccante approda al Gornik Zabrze dove con 9 reti e un assist in 30 presenze ha catturato l’attenzione dello Sturm Graz (squadra che ha lanciato un certo Hojlund, ceduto all'Atalanta nel 2022) che lo ha acquistato nell'estate del 2023 per circa 2,5 milioni di euro. È un punto di riferimento della nazionale U21 polacca, dove ha messo a segno 4 gol in 5 presenze.