VN – Rugani fra Galatasaray e Samp. Se parte, la Juve assalta Milenkovic

Potrebbero essere giorni e ore decisamente calde quelle che riguardano il futuro di Nikola Milenkovic . Al momento, la minaccia più importante per la Fiorentina è, manco a dirlo, la Juventus . La "Signora" è al momento alla ricerca di acquirenti per Daniele Rugani . I bianconeri cercheranno di definire la cessione del ex Empoli nelle prossime 48 ore, su di lui ci sono Galatasaray e Sampdoria .

In caso in cui il classe '94 dovesse partire, Cherubini è pronto a dare l'assalto al calciatore Viola. C'è però un fattore che gioca a favore della Fiorentina, l'ingaggio di Rugani. Il giocatore percepisce 3 milioni in bianconero, una cifra che rende piuttosto ostico piazzarlo in uscita. In ogni caso, a brevissimo ne sapremo di più,si avvicina la deadline...