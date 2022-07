Milenkovic, ecco la deadline: Inter, cessione immediata o il serbo resterà

Milenkovic, addio adesso oppure conferma. La Fiorentina detta la scadenza per la cessione del serbo

La Fiorentina deve pensare anche alle uscite e il nome di Milenkovic è quello più gettonato per un suo addio da Firenze. Da giorni, l' Inter si sta muovendo per il centrale, ma il tempo passa e l'accordo con i club stenta ad arrivare.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha dato 10-15 giorni di tempo all'Inter e alle altre squadre interessate per concludere la trattiva. Oltre questo lasso di tempo, Milenkovic resterà, senza ombra di dubbio. Vedremo se nei prossimi giorni arriverà l'accelerata decisiva e sullo sfondo, rimane sempre il nome di Schuurs dell'Ajax.