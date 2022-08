Milenkovic come Bremer e… Chiesa? Tutte le analogie, ma ACF ha imparato

Servono risposte, ai tifosi ma anche allo stesso difensore

Redazione VN

Nikola Milenkovic conoscerà a breve il proprio futuro: ormai il campionato è alle porte e l'Inter non sembra avere le risorse per chiudere l'affare in breve, mentre la Juventus non acquisterà se non cederà prima Rugani. Rimangono percorribili le piste estere che portano a Madrid e Londra, si attendono sviluppi nelle prossime 48 ore. Questo ci dice la fredda cronaca.

Rinnovo e promessa

Come Bremer. Milenkovic e il forte centrale passato dal Torino alla Juventus hanno firmato, nel corso della stagione 2021-22, un rinnovo annuale per consentire alla Fiorentina e ai granata di incassare più soldi dalla cessione in estate. Cosa che per Bremer si è concretizzata, mentre per Milenkovic... chi può dirlo? E anche il brasiliano, nella sua ultima amichevole, ha indossato la fascia da capitano che ha ereditato da Belotti. Quindi ultima coi gradi di condottiero, prima di salutare. Vi ricorda qualcuno?

Fascia della discordia

Ma perché Chiesa capitano, se era tutto fatto con la Juve? Se lo sono chiesto in molti in quel 2020, Beppe Iachini provò ad assicurare che non ne sapeva nulla nessuno. Per lo meno, quest'anno siamo tutti preparati all'eventualità della partenza, è tutto già messo in conto, compreso lo scenario in cui Nikola, stufo del tergiversare di questo e quel top club, decide di rimanere ancora. E sarebbe veramente deplorevole se ci ritrovassimo a commentare un addio nelle ultime ore del mercato, con un sostituto da far arrivare al volo in stile Callejon. Ad essere onesti,al serbo per raggiungere il livello di Bremer manca ancora qualcosa, e forse i dubbi sul mercato vengono proprio da qui. Il prezzo è inferiore, vero, ma il ragazzo è ancora relativamente giovane e può permettersi di cercare ancora la maturazione definitiva da vicecapitano. A meno che qualcuno non si decida a fare un abbozzo di offerta.