VN – Milenkovic, Ramadani in arrivo. Weekend decisivo, rinnovo o addio: il punto

Ramadani è in arrivo in Italia e incontrerà la Fiorentina tra domani e dopodomani. Se il rinnovo dovesse saltare, Milenkovic ed il suo manager dovranno portare in tempi brevi un'offerta (da almeno 15 milioni di euro) per consentire alla società viola di trovare in fretta un sostituto. L'obiettivo del club, dunque, è non andare per le lunghe. Anche perché il campionato è ormai alle porte...