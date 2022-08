Nastasic al Lecce? Si può fare, ma c’è un aspetto che complica l’affare

Il Lecce di Pantaleo Corvino, come vi avevamo già anticipato, è in cerca di un centrale d'esperienza per poter affrontare al meglio il campionato di Serie A e l'ex d.s. gigliato ha pensato subito a Matija Nastasic, difensore serbo rientrato dodici mesi fa a Firenze dopo che aveva salutato il capoluogo toscano nel 2012, e lanciato appunto in maglia viola dallo stesso dirigente salentino. L'operazione tra i club potrebbe anche andare in porto come riporta Sky Sport, ma l'ingaggio dell'ex Schalke complica il tutto mettendo l'affare in salita.