Questa mattina è andata in scena una riunione all'interno del Comune di Bagno a Ripoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, presenti, oltre al sindaco Casini, anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone e l'architetto Casamonti. Probabile che tra i temi principali di questo incontro ci sia la questione legata all'agibilità del Viola Park, che rischia di non vedere l'ingresso dei tifosi anche per le ultime due amichevoli di questa pre-season.