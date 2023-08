Viola Park, doccia fredda: mancano cinque passaggi per ottenere l’agibilità

Boccone amaro per i tifosi della Fiorentina. Non sarà oggi il giorno in cui i fan gigliati e il club sapranno se verrà concessa la deroga per l’agibilità del Viola Park e resta difficile immaginare che la situazione possa sbloccarsi per le amichevoli in programma l'11 e il 12 agosto. L'iter infatti appare piuttosto complesso. Il sito QuiAntella ha ricostruito la situazione, elencando cinque passaggi che risultano indispensabili prima del via libera.