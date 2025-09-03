VN – Per Dodo c’è ottimismo sul rinnovo. Previsto un nuovo incontro

Cresce l'ottimismo in casa Fiorentina per il rinnovo di Dodo. Il giocatore, che ha il contratto in scadenza fra due stagioni, è rimasto in ballo per tutta la sessione di mercato fra rapporti più e meno freddi dell'entourage con il club. Ma nelle prossime settimane la situazione potrebbe sensibilmente migliorare.

Incontro in programma

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è in programma un nuovo appuntamento per il brasiliano per capire se ci saranno o meno i margini di rinnovo. Sei mesi fa regnava l'ottimismo, che ha lasciato spazio al pessimismo a inizio estate per poi nuovamente aprire a fine luglio. Adesso è il momento di intensificare la trattativa: settembre e ottobre possono essere mesi caldi.