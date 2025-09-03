Fiorentina, è un mercato da 6,5: “Qualità dei ricambi da doppio impegno”

Conclusa la sessione di mercato, La Gazzetta Dello Sport dà i voti alle formazioni del massimo campionato. Per la Fiorentina c'è un 6,5 secondo la rosea, dettato dal ricambio evidente con l'arrivo di Stefano Pioli in panchina, ma con nomi che ricalcano la viola del passato.
Più coperta—
Ma la differenza - si legge - la fanno le riserve: Dzeko, Fazzini, Viti, Lamptey e gli altri sono riserve adatte per sostenere il doppio impegno con le coppe. Nicolussi Caviglia, Söhm e Piccoli sono invece già più avanti nelle gerarchie.
