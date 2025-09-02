Dodò e il rinnovo, parti ancora distanti. Da ora spazio al dialogo

Archiviata la faticosa sessione estiva del calciomercato, la Fiorentina dovrà a breve iniziare a concentrarsi anche sulle proprie situazioni interne. È il caso per esempio dei rinnovi di contratto, con alcuni casi da limare possibilmente presto. Su tutti, ad oggi, spicca Dodo: il brasiliano è alla fine rimasto in rosa nonostante qualche sirena ed è apparso convinto di indossare la maglia gigliata, ma il nodo della nuova firma è ancora tutto da definire.