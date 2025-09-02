Dodò e il rinnovo, parti ancora distanti. Da ora spazio al dialogo

Archiviata la faticosa sessione estiva del calciomercato, la Fiorentina dovrà a breve iniziare a concentrarsi anche sulle proprie situazioni interne. È il caso per esempio dei rinnovi di contratto, con alcuni casi da limare possibilmente presto. Su tutti, ad oggi, spicca Dodo: il brasiliano è alla fine rimasto in rosa nonostante qualche sirena ed è apparso convinto di indossare la maglia gigliata, ma il nodo della nuova firma è ancora tutto da definire.
Dodo è rimasto in rosa nonostante diversi interessi. Da ora spazio al dialogo (distante) per il rinnovo, con due anni ancora di contratto.
Ne parla questa mattina Repubblica, spiegando come le parti ad oggi restino piuttosto distanti nonostante i dialoghi vadano avanti. Presto si aggiorneranno nuovamente, anche perché il contratto del calciatore è in scadenza fra due anni. Di fatto ad oggi non ci sono particolari urgenze, ma è una questione da risolvere.
