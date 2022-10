Venuti, il sogno è diventato un incubo. E adesso c’è aria di addio

Venuti nel mirino dei social viola

E come spesso accade, quel "cuore viola" che inizialmente veniva celebrato, si è trasformato in un boomerang perchè i suoi compagni di tifo hanno iniziato sempre più ad accusarlo di essere nella Fiorentina solo per quello. Senza esserne all'altezza. Va da sé che non sia Venuti a schierarsi da solo in campo e che certamente non lo faccia apposta a regalare gol agli avversari come accaduto spesso ultimamente (Udine, Atalanta, Inter). Ma lo sfogatoio dei social non perdona e, come sempre, c'è anche chi va oltre (prendendosela persino con la fidanzata). Insomma il clima intorno a Venuti è diventato pesante e, come un cane che si morde la coda, si è fatto sentire anche in campo, nonostante la sicurezza sfoggiata a parole dallo stesso giocatore (non una grande idea riproporlo più volte in conferenza stampa).