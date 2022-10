Stallo sul rinnovo di Venuti. Per Saponara e Bonaventura discorso rimandato

Il terzino viola è al momento lontano dal rinnovare con la Fiorentina e potrebbe andare via a zero. Discorso diverso per altri due tesserati

Redazione VN

Dopo il rinnovo di Terracciano annunciato nella giornata di ieri, la Fiorentina si prepara a lavorare ai contratti degli altri tesserati in scadenza nel 2023. Per quanto riguarda Saponara e Bonaventura ogni discorso verrà approfondito a ridosso del termine della stagione mentre pare essersi bloccata la trattativa per il prolungamento di Venuti.

Dopo i primi contatti di agosto, la situazione per il terzino destro viola è in stallo, anche perché su quella fascia Italiano ha trovato in Terzic una risorsa e perché in Serie B, con la Reggina, Niccolò Pierozzi sta vivendo un’ottima stagione. Sul conto del quarto giocatore in scadenza, Cerofolini, è già tutto fatto per un rinnovo fino al 2024. Fonte Corriere dello Sport-Stadio.