VN – Venuti guarda avanti: “Torreira? Morto un Papa se ne fa un altro”

La questione Torreira, si sa, è una ferita ancora aperta per il popolo viola che negli ultimi giorni non perde occasione per manifestare il proprio disappunto alla società per l'addio dell'uruguaiano. Oltre a questo, sono state numerose le dimostrazioni di affetto degli ex compagni sotto la lettera pubblicata dal centrocampista per annunciare il suo addio. Di tutt'altro avviso, però, è apparso Lorenzo Venuti che, passato nel pomeriggio dal centro sportivo, ha avuto modo di scambiare due battute con i giornalisti presenti, tra cui Violanews.com. Il terzino al suo arrivo ha infatti scherzato: “Siete qui per Torreira?” proseguendo: “Vabbè dai… morto un Papa se ne fa un altro…”. Insomma, l'augurio è quello che la squadra sia compatta e non risenta dell'addio del centrocampista uruguaiano.