Fiorentina, autogol social: auguri a Salah. E piovono insulti su Instagram

Non è passato molto tempo dall'addio di Mohammed Salah alla Fiorentina, un addio burrascoso e che ha lasciato un brutto ricordo ai tifosi che si erano innamorati dell'imprendibile egiziano. Di conseguenza, non sorprende che un post come quello pubblicato dalla Fiorentina, specie il giorno dopo l'addio di Torreira, abbia attirato tanti strali. I viola, infatti, hanno fatto gli auguri a Salah sui social, e in particolare su Instagram sono stati sommersi di lamentele, per usare un eufemismo. Vi riportiamo il post in calce, a voi la scelta di leggere o meno i commenti accedendo alla piattaforma.