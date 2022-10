Venuti: “Basta critiche distruttive. Gruppo? Nessuno mina la sua serenità “

Lorenzo Venuti ha preso parte con mister Italiano alla conferenza stampa di presentazione di Fiorentina-Heart of Midlothian Football Club , match valido per la 4° giornata del gruppo A di Conference League (GUARDA QUI RISULTATI E CLASSIFICHE) . Ecco le sue parole.

Credo che bisogna continuare a tifare e che i tifosi devono aiutarci. Bisogna mettere da parte le critiche non costruttive e fatte solo per distruggere. Lavoriamo per migliorare gli aspetti nei quali siamo più carenti. L'impegno c'è da parte di tutti e la voglia di uscire da questo periodo pure. Capisco i fischi, ma il tifo per noi deve essere il dodicesimo uomo in campo.