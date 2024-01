Urgono rinforzi! Così la Champions può solo allontanarsi

Poi ovviamente, forse anche di più rispetto ad una punta, servirebbe un esterno sinistro di livello. Attenzione, un Vargas o un Brian Rodriguez possono andare anche bene, ma se ne partono almeno due. Inutile infoltire ulteriormente quella zona di campo con giocatori non all'altezza o che hanno bisogno di mesi per ambientarsi. Per un traguardo come la Champions, se veramente si volesse raggiungerla, un piccolo sacrificio dal mercato andrebbe fatto, anche perché dopo, con il traguardo raggiunto, i soldi spesi te li ritroveresti tutti nelle casse. I miracoli Italiano li può fare fino ad un certo punto, dunque, sotto con il mercato in questi ultimi giorni, per portargli alla corte giocatori di un certo calibro.