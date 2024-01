Nzola, la pazienza è finita: ora un messaggio dal mercato

No, Nzola non può essere questo, perché sennò Italiano non avrebbe spinto così tanto per averlo anche a Firenze, dopo averci condiviso il percorso a Trapani e Spezia. Il suo rendimento in questa prima parte di stagione con la Fiorentina non è deludente, di più. In 26 presenze, fra tutte le competizioni, ha segnato appena tre reti, una per ognuna, e due assist. Con la sua grande fisicità potrebbe essere l'attaccante ideale per il gioco di Vincenzo Italiano e dopo il gol con il Parma sembrava aver ripreso leggermente il via, ma ogni prova conferma il contrario.