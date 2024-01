VN – Le pretendenti non scaldano. Nzola verso la permanenza?

Sembrava poter lasciare la Fiorentina dopo appena sei mesi ma il futuro di Mbala Nzola è ancora tutto da definire. Al momento, infatti, sembra più probabile che il ragazzo resti a Firenze almeno fino a fine stagione. L'idea del suo entourage è quella di non muoverlo durante questa finestra di mercato e la speranza è che il rigore calciato con l'Udinese possa averlo sbloccato definitivamente. Anche perché le ipotesi di destinazione come Cagliari ed Empoli non entusiasmano granché il ragazzo, che è ancora convinto di poter far bene con la maglia gigliata.