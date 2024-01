Cagliari, è emergenza in attacco. I rossoblù ci provano per Nzola?

L'infortunio di Gaetano Oristanio ha messo il Cagliari in una situazione piuttosto difficile per quanto riguarda il pacchetto avanzato. Per questo motivo, scrive stamani La Nuova Sardegna, gli isolani sono pronti ad intervenire in questo mese per regalare un nuovo attaccante a Claudio Ranieri. Fra i nomi monitorati ci sono quelli di Defrel, Verde, ma soprattutto Nzola, che era il sogno del Cagliari già questa estate. Non solo l'Empoli, dunque, come possibile destinazione dell'angolano.