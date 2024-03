Una cornice da sfruttare: Fiorentina-Milan è sempre particolare

Come lo scorso anno, Fiorentina-Milan arriva in un momento particolare per i viola: la cornice sarà importante, speriamo anche la partita

Circa un anno fa, anche se si trattava di inizio marzo, andò in scena Fiorentina-Milan, con i viola che svolsero la cosiddetta "partita perfetta". Una squadra che andò a mille all'ora dal primo all'ultimo secondo della gara. Una difesa che funzionò a meraviglia. Un centrocampo che sembrava essere ovunque. E un attacco che ha saputo dimostrarsi decisivo. Il risultato finale vedeva scritto 2-1 per i viola, grazie alle reti nella ripresa di Nico Gonzalez (dal dischetto) e Jovic (ora in rossonero). Inutile fu la rete allo scadere di Theo Hernandez (che quest'anno mancherà per squalifica). Quel giorno, oltre alla partita perfetta, si respirava al Franchi anche un'atmosfera particolare, perché era il quinto anniversario della scomparsa di Davide Astori. La Fiesole tirò fuori una splendida coreografia per ricordarlo e lo stadio era gremito di gente (41.000 persone presenti, record degli ultimi 40 anni). Nel finale di gara un altro spettacolo regalato dai tifosi, con l'accensione di tutte le luci dei telefoni, per un'illuminazione da film. E quindi sì, possiamo dire che fu la partita perfetta nella cornice perfetta.