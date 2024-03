Lutto al braccio, coreografia e sold out: il Franchi si riempie per Joe Barone

La settimana scandirà l’attesa per la partita contro il Milan di sabato sera, la prima al Franchi senza il compianto Joe Barone. La sfida ai rossoneri è una di quelle destinate a entrare tristemente nella storia del club viola. Emozione e commozione si mischieranno in campo e sugli spalti, poi la Fiorentina farà di tutto per provare a vincere una partita complicata da dedicare alla memoria del suo direttore generale appena scomparso. Oggi il club gigliato metterà in vendita i biglietti. Si parte dagli oltre 17.000 abbonati, con l’obiettivo di riempire lo stadio per quel che è possibile. La chiusura della Curva Ferrovia per i lavori di restyling posiziona un ipotetico sold-out intorno ai 30.000 spettatori. Soglia non impossibile da raggiungere. Un po’ per il richiamo della partita, un po’ per la voglia di condividere tutti insieme un altro momento toccante. L’incognita è rappresentata dal weekend pasquale, ma l’andamento della vendita sarà chiaro fin dalle primissime ore di messa in vendita dei tagliandi. La Fiorentina promuoverà alcune iniziative per ricordare il suo dirigente. Note le disposizioni del lutto al braccio e del minuto di silenzio prima della gara. Ieri le ragazze della Fiorentina Femminile, insieme alle giocatrici dell’Inter, hanno fatto volare in cielo ventidue palloncini bianchi. Al momento non trapelano particolari anche perché una riunione in tal senso il club la organizzerà nelle prossime ore per decidere il da farsi. Scontato che la sua poltrona in Tribuna Autorità resti vuota.Nei prossimi giorni anche il tifo organizzato e la Curva Fiesole decideranno come muoversi per ricordare Joe Barone. Non è esclusa una coreografia, così come qualche altra iniziativa. La speranza è che lo stadio sia pieno e che quindi l’impatto emotivo possa essere significativo. Riunioni sono previste anche in questo caso per prendere una decisione ed eventualmente definire i particolari, che resteranno come sempre top secret. Lo riporta La Nazione.