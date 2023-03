Fiorentina, la partita perfetta per la cornice perfetta

Finalmente la Fiorentina! Quella squadra che tanto avevamo atteso da inizio stagione. Ieri sera ha funzionato tutto, una prestazione sublime, incorniciata da un ambiente a dir poco incredibile. La cosiddetta partita perfetta. Una squadra che è andata a mille all'ora dal primo all'ultimo minuto della gara. Una difesa che ha funzionata a meraviglia. Un centrocampo che sembrava essere ovunque. E un attacco che è girato liscio come l'olio. Terracciano è stato una sicurezza, Quarta e Igor hanno dimostrato di non essere secondi a nessuno e Dodò ha finalmente fatto capire di cosa è capace. Mandragora è sempre più il talismano di questa squadra, mentre Amrabat si conferma un vero muro davanti alla difesa, dal momento che gli si toglie la responsabilità di costruire il gioco. Nico Gonzalez corre ovunque, Ikoné una grande sorpresa, e Cabral, anche se non ha segnato, ha svolto una prova da vero gigante. I cambi di Vincenzo Italiano sono stati ancora una volta decisivi, con Jovic che da subentrato ha messo il lucchetto al risultato con un super gol. Brava Fiorentina!