Sprazzi di futuro, ma tralasciando il presente. Il mercato viola è deludente

La speranza è che non ci vengano sbandierati come grandi "colpi" di mercato, i no alle offerte ricevute per Amrabat e Nico Gonzalez. Perchè trattenere i migliori evitando di indebolire la squadra a gennaio dovrebbe essere il minimo sindacale, al netto di quanto accaduto un anno fa. A maggior ragione se una squadra, come questa Fiorentina, è arrivata alla sosta con un netto ritardo in classifica e con problemi evidenti (numeri alla mano) nel reparto d'attacco. La conferma di due giocatori non basta a rinforzare la rosa a disposizione di Italiano così come non ha mai convinto il ritornello degli "acquisti fatti in casa", cioè gli infortunati di lungo corso (due dei quali ancora lontani dal poter dare il loro contributo).