SONDAGGIO VN – Il tuo voto al mercato invernale della Fiorentina

È andata in archivio la finestra invernale di trasferimenti. La Fiorentina ha operato il minimo indispensabile: sono arrivati Sirigu e Brekalo a rinforzare subito la rosa di Vincenzo Italiano, bloccato Sabiri per giugno e riscattato in anticipo Barak. In uscita Benassi, in prestito alla Cremonese, Gollini, andato al Napoli via Atalanta dopo la fine prestito viola, Maleh e Zurkowski, quest'ultimi due a titolo definitivo, rispettivamente a Lecce e Spezia. Da 1 a 10, che voto dai al mercato viola?