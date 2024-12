Sottil, Richardson e il testimone di Bove: nell’eliminazione i segnali sono i loro

Due lampi

Il Sottil delle ultime settimane fa sperare in positivo, sia che sia titolare, sia che subentri come ha fatto benissimo a Como. La zolla di sinistra del campo è tutta sua, ma spesso l'ha occupata con lo stesso Bove accentrato in mediana, ora per l'assenza di Cataldi, ora per la necessità di energia e dinamismo. A questo bisogno dovrà ottemperare proprio l'altro protagonista in positivo della serata: Amir Richardson. Rientrato sorprendentemente in fretta da un infortunio che si pensava lo tenesse fuori fino alla fine dell'anno solare, ha giocato 40 minuti di grande spessore, con un tacco delizioso per Sottil in occasione del gol di Kean. Senza Bove chissà per quanto, ci sarà più spazio per il marocchino dal triplo passaporto, fin qui alle prese con l'adattamento alla Serie A. 10 milioni per acquistarlo non sono pochi, ma si intravede che hanno un fondamento. Il processo di inserimento del figlio di Sugar Ray dovrà accelerare, ne va della stagione. Forza, pennellone!