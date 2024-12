Fiorentina ancora sotto choc, Quarta nel mezzo è un no. Buone nuove solo da Careggi

Parliamo di campo

Se poi dobbiamo parlare di calcio visto che la partita è stata giocata, che tutti hanno fortemente voluto giocare, che pure Bove ha chiesto ai compagni di giocare per lui, Palladino ha scelto di mandare in campo i titolari. Decisione giusta sulla carta per non farli stare fermi per due settimane, ma anche per ripartire proprio da quelli che erano in campo domenica, per rimetterli in moto e allontanare quel grande peso dalla mente. Unica sorpresa Martinez Quarta a centrocampo e la mossa non ha funzionato. E’ vero che oltre a Bove, la squalifica di Mandragora e le non perfette condizioni di Adli e Richardson hanno condizionato le scelte, ma il Chino non ha i tempi, la posizione e la visione del gioco. L’Empoli ha dominato proprio in mezzo al campo e il gol del vantaggio empolese è arrivato per un errore dell’argentino. Anche il raddoppio dell’Empoli è frutto di un pasticcio Dodò-Cataldi, ma Quarta a centrocampo non lo vorrei più vedere. Fra i migliori il solito Kean che ha colpito pure una traversa, il brasiliano, Sottil e Richardson quando è entrato. Ma sono mancati lo spirito, le idee, la lucidità e la serenità. Si sperava che tre giorni bastassero a rimuovere almeno in parte, ma non è stato così. Pazienza, ci sarà modo di rifarsi.