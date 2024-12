Fiorentina-Empoli, pagelle VN: Quarta sprofonda, Sottil ancora ok. Kean tormentato

SOTTIL 7: murato dalla difesa ospite sul tentativo di ribadire in rete dopo una parata di Seghetti su Dodo, si muove molto sulla sinistra, prova ad approfittare di un errore di Seghetti in avvio di ripresa. L'assist per Beltran 90 su 100 è gol, ma il portierino si esalta sul Vikingo. Entra anche nel gol di Kean calciando verso la porta il pallone poi ribattuto in rete dal numero 20. Suggella la sua buona prestazione, un'altra, con il gol del 2-1 in complicità con la deviazione di schiena di Gosens.