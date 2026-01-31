Marcano Fagioli e crolla tutto: servirebbero altri 2 colpi oltre a Mister X dietro

L'opinione a caldo dopo la fine della partita e le dichiarazioni post dei protagonisti

Federico Targetti Caporedattore 31 gennaio - 22:01

Ha detto bene Solomon nella sua intervista ai canali viola: era difficile in casa del Napoli, pur falcidiato dagli infortuni, ma era comunque lecito aspettarsi qualcosa di più. Visto che l'ha detto un tesserato viola, ci permettiamo di sostenerlo anche noi. Gli azzurri hanno perso anche capitan Di Lorenzo in corso d'opera, eppure hanno ottenuto i tre punti sfruttando gli errori della difesa della Fiorentina, ormai cronici.

Pongracic e Comuzzo sono una delle peggiori, se non la peggiore coppia di difensori del campionato "a cartoggi", come va di moda dire sui social. Ranieri aiuta solo numericamente, se non fosse l'unico altro interprete a disposizione sarebbe già stato ceduto e non sappiamo quanto un quarto elemento possa risolvere dei problemi che appaiono enormi. 36 reti subite in 23 partite sono un dato pesantissimo oltre che una nota di vergogna nella grande carriera di David De Gea.

Abbiamo raccolto, grazie al lavoro del nostro Nicolò Schira, le caratteristiche di quello che dovrebbe essere il Mister X che la Fiorentina cercherà nelle ultime 48 ore di mercato, ma secondo il nostro modesto e non tecnico parere alla rosa di Vanoli servirebbero altri due innesti oltre a questo.

Il primo è un vice Fagioli, o comunque qualcuno che gli possa dare una mano: il numero 44, centrale nelle quattro gare senza sconfitte a inizio 2026, sta accusando la marcatura a uomo degli avversari che hanno rapidamente capito come "spegnergli la luce" e deve trovare delle contromisure assieme al suo allenatore. Il secondo è un esterno, alto o basso che sia: Gosens, duole dirlo, è in difficoltà, e se l'anno scorso da terzino si disimpegnava bene pur perdendo molte delle sue qualità offensive, quest'anno soffre dal punto di vista fisico e la cosa si ripercuote sul rendimento difensivo. Ragion per cui, un esterno destro alto potrebbe completare la batteria e permettere a Parisi di alternarsi basso col tedesco, oppure un esterno sinistro basso (non contempleremmo la soluzione Ranieri) potrebbe permettere a Parisi di rimanere una soluzione avanzata.

Due giorni e tireremo le somme, sperando che i nuovi, soprattutto Fabbian che ha steccato anche la seconda in viola in Serie A dopo l'assist per Piccoli contro il Como (ancora un po' di tempo gli va concesso), si ambientino e diano tutto l'aiuto che serve quanto prima...