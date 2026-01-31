Manor Solomon, ala della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali viola dopo la sconfitta in casa del Napoli:
Solomon: "Bene il gol ma volevamo di più, dobbiamo migliorare due aspetti"
Solomon: “Bene il gol ma volevamo di più, dobbiamo migliorare due aspetti”
Serata dolceamara per l'israeliano arrivato dal Tottenham
Siamo delusi, volevamo di più da questa partita nonostante sapessimo essere una delle gare più difficili in calendario. Nel secondo tempo avremmo potuto segnare più di un gol, è un peccato ma lavoreremo per migliorare quello che abbiamo fatto.
Cosa migliorare—
Dobbiamo sfruttare le occasioni, e poi era difficile giocare contro il Napoli, pressarlo, lo abbiamo fatto bene in parte e abbiamo creato occasioni ma dobbiamo farlo meglio. Sabato giochiamo in casa e dobbiamo fare bene.
Prima gioia viola—
Sono felice per il mio primo gol, peccato non aver pareggiato, abbiamo spinto ma non ci siamo riusciti. Provo ad aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità, speravo di strappare un punto, ma andiamo avanti.
