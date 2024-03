Rigori, Fiorentina la peggiore in Europa. Consoliamoci con… altri continenti

"Oh, rabbia", direbbe Winnie the Pooh. Ci rifugiamo nella buffa imprecazione dell'orsetto sciocco, un po' goloso ideato da Alan-Alexander Milne per non rischiare di sfociare in improperi ben più gravi, pensando al 2-2 maturato ieri al Franchi. Avremmo firmato tutti per un pareggio contro la lanciatissima Roma di De Rossi, ma non così. Non con un gol preso all'ultimo e non, soprattutto, con un altro rigore sbagliato. Italiano non sa più cosa dire, né cosa fare, dato che vogliamo certamente credergli quando dice che la Fiorentina si allena molto dal dischetto. E' tutto in mano ai nervi dei giocatori, che nel 2024 hanno fatto cilecca 5 volte su 6. Solo Nzola, ironia della sorte per quella che è diventata l'ultima ruota del carro in attacco, ha realizzato dagli undici metri contro l'Udinese; a parte l'angolano tutti errori. Dall'ex infallibile Nico Gonzalez, che ha sbagliato contro Inter e Lazio, a Biraghi che "vanta" 4 errori su 6 tentativi, passando per Bonaventura a Reggio Emilia e lo sciagurato Ikoné in Arabia col Napoli.