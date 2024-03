Perchè non ha tirato Belotti? Proviamo a spiegarvelo. E su Biraghi…

Tutti contro Biraghi

Tornando a Biraghi, al di là della personalità nel prendersi quel pallone, è evidentemente il caso di lasciar perdere i rigori. Detto che anche i migliori possono sbagliare, quando la statistica dice 2 soli gol su 6 tentativi, significa che non fa per te. Tutto vero e comprensibile l'amarezza del popolo viola, come anche il fatto che a qualcuno possa non piacere come giocatore. Percepisco però un accanimento eccessivo nella critica verso il capitano. Biraghi ha qualche lacuna difensiva (ma pure Parisi ha fatto svariati errori), ma è anche uno dei migliori crossatori del campionato, non a caso ha messo a referto 5 assist in stagione (l'anno scorso furono addirittura 13). Piaccia o non piaccia, inoltre, Biraghi resta uno dei leader riconosciuti dallo spogliatoio, non solo per la fascia che indossa. E se Italiano - che come detto non è autolesionista - continua a schierarlo sempre e comunque titolare, un motivo ci sarà.