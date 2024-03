Italiano: “Buttato ancora via punti per dettagli. Rigori? Un problema”

Intervenuto nel post partita di Fiorentina-Roma, Vincenzo ha parlato così a Dazn, recriminando per il pari finale: "Arriva ancora a tempo scaduto, non possiamo buttar via punti dopo una prestazione esaltante, di ordine e sacrificio. Possiamo fare meglio sull'ultimo pallone, poi tutti gli avversari centrano l'incrocio dei pali... Ma la prestazione è stata eccellente, ci teniamo quella, non possiamo recriminare e pensare a cosa sarebbe potuto essere. Ennesimo rigore sbagliato? Ci siamo fermati spesso a batterli, con tutti i rigoristi, più di questo non possiamo fare. Qui sta sbagliando gente che è preposta a batterli, che in allenamento fa gol, ma ultimamente paghiamo e perdiamo punti. E' un problema, cerchiamo di risolverlo, ma è un gesto tecnico particolare e in partita serve freddezza. Un calcio di rigore in questo sport è un vantaggio pazzesco, ci costa partite non vinte e amarezza.