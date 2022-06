Pradè e le mancate spiegazioni sul caso Torreira. Proviamo a fare chiarezza

Il DS in mezzo a due fuochi

Quello relativo a Lucas Torreira è senz'altro il tema più dibattuto a Firenze negli ultimi 10 giorni. Un vero e proprio caso esploso all'indomani della qualificazione della Fiorentina in Conference e che ha fatto letteralmente andare in rivolta la piazza Viola. Una situazione estremamente delicata su cui la stessa Fiorentina, in particolare nella persona di Daniele Pradè, aveva deciso di fare chiarezza. Nel frattempo si sono avvicendate le parole di Bentancourt e la conferenza di Commisso che, ancor di più, hanno acuito le frizioni fra le parti in causa. In tutto questo, però, il silenzio della dirigenza Viola è arrivato fino ad oggi e, di fatto, non si conosce ancora, almeno ufficialmente, la versione del club di Viale Fanti. Un silenzio che però non è piaciuto alla tifoseria che, a gran voce, continua a chiedere spiegazioni sulla spinosa questione.

Ma perché questo dietrofront comunicativo da parte della società? Paura delle reazioni della piazza? O c'è altro? In realtà, da quando si è diffusa la notizia della rottura con l'ex Atletico, qualcosina è cambiata davvero. Non si può parlare di vero e proprio riavvicinamento ma, come vi stiamo raccontando da giorni, di un timido tentativo di disgelo fra le parti. E in mezzo ai due fronti c'è proprio Daniele Pradè che, comunque, vanta ottimi rapporti sia con Torreira che con l'entourage del calciatore. E in questo ruolo da paciere, fra la fermezza di Arsenal e Torreira sulle cifre e l'orgoglio inossidabile di Commisso, il DS Viola è come un elefante in cristalleria. Basta davvero un passo falso per far crollare tutto di nuovo in questa difficoltosa trattativa. E allora, fra questi due fuochi, in un caso in cui forse si è parlato anche troppo, la retromarcia di Pradè sulle dichiarazioni pubbliche è quantomeno condivisibile. In questo momento, insomma, è opportuno lasciarlo lavorare. Poi, a bocce ferme, sarà opportuno chiedere delle spiegazioni.