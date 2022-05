VN – Torreira: la trattativa è viva. Pradè al lavoro, si può andare a oltranza

La trattativa per Lucas Torreira alla Fiorentina è tutt'altro che morta. Pradè al lavoro per ricucire lo strappo tra Bentancur e Commisso

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, la trattativa per far rimanere Lucas Torreira è tutt'altro che morta. In particolare grazie al lavoro di Daniele Pradé che sta cercando di ricucire lo strappo tra le due parti. Ai due capi del filo - come sappiamo bene - ci sono l'agente del giocatore, Pablo Bentancur e il presidente viola Rocco Commisso. Con in mezzo il Ds gigliato che sta curando alacremente il lavoro diplomatico in queste ore. L'operazione disgelo - secondo quanto raccolto da Violanews - è tutt'ora in corso. Attenzione dunque ai possibili sviluppi, anche alla luce delle dichiarazioni dello stesso giocatore uscite oggi. La Fiorentina ha apprezzato molto l'uscita pubblica del giocatore, un segnale che il patron italo-americano stava aspettando. Difficile che la situazione possa sbloccarsi già oggi, ma viene in soccorso la situazione contrattuale del giocatore con l'Arsenal. Il suo contratto coi Gunners, infatti, scade nel 2023 e non rientra nei piani di Arteta. Il club londinese vuole monetizzare ed tutt'altro che escluso che alla fine si possa trovare la quadra. Tra tre giorni, come tra una settimana.