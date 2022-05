Torreira: “Voglio restare alla Fiorentina, ma i club devono trovare l’accordo”

Il centrocampista parla dal ritiro dell'Uruguay. Oggi scade l'opzione per il riscatto viola

"È stata un'annata molto positiva, nonostante il mancato accesso in Europa League. Avremmo meritato qualcosa in più, ma alla fine quando perdi vuol dire che non hai fatto tutto quello che potevi. Devo dire grazie alla Fiorentina per aver creduto in me a inizio stagione. Lavorare con un tecnico come Italiano mi ha fatto crescere ancora", ha aggiunto il centrocampista uruguaiano.