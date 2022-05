VN – Torreira: prove di disgelo tra Commisso e Bentancur. Non è detta l’ultima

Secondo il noto esperto di mercato il patron Rocco Commisso starebbe cercando di sistemare i rapporti con Bentancur, agente di Torreira

Torreira-Fiorentina: non è ancora detta l'ultima parola? Ne è convinto il nostro Nicolò Schira che racconta del tentativo di Rocco Commisso di sistemare i rapporti con Pablo Bentancur, agente del regista uruguaiano. Secondo l'esperto di mercato, nostro collaboratore il patron gigliato avrebbe trovato in Daniele Pradè l'ideale paciere per tentare di ricucire con l'entourage del giocatore. In queste ore la diplomazia fiorentina è al lavoro per sanare la frattura con Lucas Torreira. Ricordiamo che domani è l'ultimo giorno utile alla Fiorentina per esercitare il diritto di riscatto dall'Arsenal.