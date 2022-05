Torreira, dentro o fuori: tra oggi e domani il momento della verità

La speranza di vedere di nuovo Torreira non affievolisce, ma la situazione rimane appesa a un filo. Tra oggi e domani l'ora della verità

Come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione è piuttosto chiara. Far rimanere Torreira a Firenze significa trovare una cifra che accontenti prima l'Arsenal e poi il giocatore stesso, contando le commissioni da dare al procuratore. Ormai non c'è più tempo per pensarci, perché l'affare dovrà avvenire entro il 31, data della scadenza massima della trattativa, e per ora le parti non sono poi così vicine. Serve una svolta, come sottolineo Pradè e la sensazione è che la situazione si possa sbloccare da un momento all'altro o complicarsi definitivamente. Torreira, dentro o fuori, il momento della verità si avvicina.