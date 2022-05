Corvino: “Cessione Vlahovic, che affare. Il treno Juve passò anche per me”

Corvino torna a parlare della cessione di Dusan Vlahovic, suo pupillo ai tempi della Fiorentina e suo ultimo colpo messo a segno a Firenze

Pantaleo Corvino, ex dirigente viola, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport dove, parlando della coppia Chiesa-Vlahovic, ha ripercorso anche alcuni passaggi della sua avventura a Firenze. "La Juve ha fatto un'affare, così come la Fiorentina a cederlo a quelle condizioni". Non usa giri di parole Corvino per commentare la cessione del serbo. Un'operazione conveniente da entrambi le parti, con Vlahovic compagno ideale per un altro ex viola, Federico Chiesa.