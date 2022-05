Ag. Torreira: “Poche chances di rimanere, c’è una data per il responso finale”

Tutto chiarissimo, cristallino quanto alle modalità. Non si capiscono invece le motivazioni...

"I margini perché Lucas resti a Firenze sono pochissimi anche se non è ancora finita: c'è tempo fino al 31 maggio. Faccio i complimenti a Gianluca Di Marzio, perché ha fatto una grande indagine e ha detto tutto in modo preciso. Bisogna capire anche il punto di vista della società che vuole ridurre i costi. Il problema è solamente contrattuale, non c'entrano niente le commissioni. Napoli e Juventus su di lui? In questo momento non parlo di altre squadre, cerchiamo accordo con la Fiorentina e poi si vedrà”.